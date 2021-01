Da domenica cinque regioni in fascia arancione. Tutte le altre in zona gialla, comprese Lombardia e Lazio. Non ci sono più zone rosse (Di venerdì 29 gennaio 2021) cinque regioni in fascia arancione, Tutte le altre in zona gialla. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze, che Speranza firmerà in serata, andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Tutte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021)inlein. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze, che Speranza firmerà in serata, andranno in vigore a partire da31 gennaio.in arealePuglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.lee Province Autonomein area. Nessuna regione inrossa: scendono inSicilia e Provincia di Bolzano....

