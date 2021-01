Crisi di governo, Di Battista: "M5S torna con Renzi? Arrivederci e grazie" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il capo dei 5 stelle Vito Crimi aveva appena finito di parlare dopo le consultazioni in Quirinale che il ribelle Alessandro Di Battista era già sulle barricate. Crimi esclude veti e immagina un patto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il capo dei 5 stelle Vito Crimi aveva appena finito di parlare dopo le consultazioni in Quirinale che il ribelle Alessandro Diera già sulle barricate. Crimi esclude veti e immagina un patto ...

