Benevento, Inzaghi: "Inter favorita per lo Scudetto e per noi domani sarà durissima" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Match molto impegnativo per il Benevento vera sorpresa del campionato di Serie A. domani le Streghe saranno di scena al Meazza di Milano per sfidare l'Inter di Antonio Conte. Pippo Inzaghi ha presentato l'incontro in sala stampa: "L'Inter ha una rosa da Champions ed è la favorita per la Scudetto. Sappiamo a cosa andremo incontro, non possiamo pensare di fermare solo Lukaku o Lautaro. Cercheremo di difenderci per ribattere colpo su colpo. Antonio Conte è un grandissimo allenatore. Con lui ho un bellissimo rapporto. Per noi allenatori è fonte di ispirazione, così come mio fratello. E' un tecnico vincente". Poi Inzaghi torna sul match: "Per affrontare una partita del genere dobbiamo essere al 100% e sperare che loro avranno qualche elemento non al ..."

