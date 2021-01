Al Gemelli bimbo di 5 mesi con Sma trattato con terapia genica

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Somministrata per la prima volta nel Lazio un’innovativaa un bambino asintomatico di meno di sei, con diagnosi di atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1. Il piccolo nei giorni scorsi ha ricevuto nel Centro NEMO Pediatrico presso la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS un’infusione di Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), primaper la cura della SMA di tipo 1. “Questo farmaco – afferma Marika Pane, responsabile del Centro NEMO Pediatrico del Policlinico, che ha somministrato il trattamento – rappresenta un ulteriore passo avanti per la cura di questa malattia; il farmaco agisce sostituendo la funzione del gene mancante o non funzionante SMN1 e si somministra una sola volta nella ...