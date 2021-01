Trieste: “Giovani Talenti” in concerto. 30 gennaio – 18 aprile 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Comune di Trieste – Assessorato ai Teatri promuove e sovvenziona la nuova rassegna concertistica Giovani Talenti, ideata e organizzata dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste: un ciclo di sei concerti che insieme alle compagini artistiche e ai tecnici del Teatro coinvolge, quali protagonisti, Giovani musicisti allievi del Conservatorio e futuri professionisti della musica. La rassegna è predisposta per la divulgazione televisiva, in questo particolare momento di emergenza sanitaria che non permette l’attività musicale in presenza di pubblico. La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, realtà unica della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Comune di– Assessorato ai Teatri promuove e sovvenziona la nuova rassegna concertistica, ideata e organizzata dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di: un ciclo di sei concerti che insieme alle compagini artistiche e ai tecnici del Teatro coinvolge, quali protagonisti,musicisti allievi del Conservatorio e futuri professionisti della musica. La rassegna è predisposta per la divulgazione televisiva, in questo particolare momento di emergenza sanitaria che non permette l’attività musicale in presenza di pubblico. La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di, realtà unica della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto ...

TRIESTE Un ciclo di sei concerti con un programma che spazia tra stili e periodi differenti, dal ‘500 ai giorni nostri, da Claudio Monteverdi ad Astor Piazzola. S’intitola “Giovani talenti” la nuova r ...

