Trento-Busto Arsizio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Delta Despar Trentino-Unet E-Work Busto Arsizio sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il recupero della terza giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. Trento, al rientro in campo dopo il lungo stop causa Covid, ha incassato un netto 3-0 contro la capolista Conegliano ed ora vuole tornare al successo. Impresa non semplice contro una formazione Bustocca in grande crescita, reduce dalla bella vittoria contro Bergamo. Le Farfalle sono al momento seste in classifica a quota 25 punti, mentre Trento è ottava staccata di sette lunghezze (ma con tre match disputati in meno). SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Delta Despar Trentino-Unet E-Worksarà visibilein tv: eccoe come seguire inil recupero della terza giornata di ritorno dellaA1, al rientro in campo dopo il lungo stop causa Covid, ha incassato un netto 3-0 contro la capolista Conegliano ed ora vuole tornare al successo. Impresa non semplice contro una formazionecca in grande crescita, reduce dalla bella vittoria contro Bergamo. Le Farfalle sono al momento seste in classifica a quota 25 punti, mentreè ottava staccata di sette lunghezze (ma con tre match disputati in meno). SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE RISULTATI E ...

sportface2016 : #volley #Trento-#BustoArsizio oggi in tv: ecco l'orario e come vedere il recupero di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #Trento-#BustoArsizio in tv: ecco data, orario e come vedere il recupero di #SerieA1Femminile -