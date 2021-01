Serie A, gli arbitri della 20° giornata: Chiffi per Atalanta-Lazio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della ventesima giornata di Serie A, che si aprirà venerdì sera. Queste le designazioni: Torino – Fiorentina: D I BELLO Bologna – Milan: DOVERI Sampdoria – Juventus: FABBRI Inter – Benevento: PASQUA Spezia – Udinese: DI MARTINO Atalanta – Lazio: Chiffi Cagliari – Sassuolo: MARIANI Crotone – Genoa: GIACOMELLI Napoli – Parma: LA PENNA Roma – Hellas Verona: PICCININI Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono state ufficializzate le designazioni arbitraliventesimadiA, che si aprirà venerdì sera. Queste le designazioni: Torino – Fiorentina: D I BELLO Bologna – Milan: DOVERI Sampdoria – Juventus: FABBRI Inter – Benevento: PASQUA Spezia – Udinese: DI MARTINOCagliari – Sassuolo: MARIANI Crotone – Genoa: GIACOMELLI Napoli – Parma: LA PENNA Roma – Hellas Verona: PICCININI Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

