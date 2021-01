Scambio Dzeko-Sanchez, la Roma ci prova (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il caso Dzeko in casa Roma è una grana da risolvere al più presto. L’attaccante è ai ferri corti con Fonseca, nel tunnel dell’Olimpico dopo la sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia sono volate parole grosse. Lo strappo è irricucibile. La Roma ha provato a mediare un’intesa in extremis, dovrà arrendersi alla consapevolezza che il rapporto si è consumato. Per questo la società giallorossa proverà negli ultimi giorni di mercato a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa: Dzeko lontano da Roma, e soprattutto da Fonseca, l’allenatore con un nuovo attaccante e la società senza una perdita economica considerevole che deriverebbe dal trattenere il bosniaco in rosa scontento e apatico e destinato così ad un deprezzamento già accentuato dall’avanzamento di età del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il casoin casaè una grana da risolvere al più presto. L’attaccante è ai ferri corti con Fonseca, nel tunnel dell’Olimpico dopo la sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia sono volate parole grosse. Lo strappo è irricucibile. Lahato a mediare un’intesa in extremis, dovrà arrendersi alla consapevolezza che il rapporto si è consumato. Per questo la società giallorossa proverà negli ultimi giorni di mercato a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa:lontano da, e soprattutto da Fonseca, l’allenatore con un nuovo attaccante e la società senza una perdita economica considerevole che deriverebbe dal trattenere il bosniaco in rosa scontento e apatico e destinato così ad un deprezzamento già accentuato dall’avanzamento di età del ...

