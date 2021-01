Sanremo, è scontro tra Amadeus e Franceschini. Il conduttore potrebbe sbattere la porta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amadeus potrebbe dare forfait. Il popolare conduttore che aveva promesso un’edizione storica di Sanremo, in salsa tricolore, starebbe pensando di mollare la conduzione. Motivo della rinuncia il niet del ministro dei Beni culturali al pubblico in sala, anche di figuranti pagati. Le norme valgono per tutti – ha ribadito anche oggi Dario Franceschini in un tweet. Sanremo, Franceschini dice no al pubblico “Io spero ovviamente che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie. E sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti vanno rispettate, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Almeno su Sanremo il governo non litiga. Il ministro dei Beni culturali la pensa come il collega della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)dare forfait. Il popolareche aveva promesso un’edizione storica di, in salsa tricolore, starebbe pensando di mollare la conduzione. Motivo della rinuncia il niet del ministro dei Beni culturali al pubblico in sala, anche di figuranti pagati. Le norme valgono per tutti – ha ribadito anche oggi Darioin un tweet.dice no al pubblico “Io spero ovviamente che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie. E sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti vanno rispettate, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Almeno suil governo non litiga. Il ministro dei Beni culturali la pensa come il collega della ...

