Salvati 2 bambini da una casa degli orrori: costretti dalla madre a mangiare cani randagi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vivevano in condizioni disumane, denutriti, in mezzo alla sporcizia e ai loro escrementi, in una casa infestata da topi e scarafaggi. Così la polizia ha trovato 2 bambini, la maggiore di 4 anni e il fratellino di appena 2, in una casa degli orrori. Si è inoltre scoperto che la madre, arrestata dopo il sopralluogo, dava loro da mangiare carne di cani randagi, uccisi e cucinati davanti a loro. Cosa è stato trovato nella casa degli orrori È una storia agghiacciante quella dei 2 fratellini Salvati dalla polizia in una casa di Kharkiv, nella parte nord-orientale dell’Ucraina. Secondo quanto riportato dal The Sun e dal Daily Mail, i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vivevano in condizioni disumane, denutriti, in mezzo alla sporcizia e ai loro escrementi, in unainfestata da topi e scarafaggi. Così la polizia ha trovato 2, la maggiore di 4 anni e il fratellino di appena 2, in una. Si è inoltre scoperto che la, arrestata dopo il sopralluogo, dava loro dacarne di, uccisi e cucinati davanti a loro. Cosa è stato trovato nellaÈ una storia agghiacciante quella dei 2 fratellinipolizia in unadi Kharkiv, nella parte nord-orientale dell’Ucraina. Secondo quanto riportato dal The Sun e dal Daily Mail, i ...

CSeRMEG : RT @scinet_it: Simonetta Pagliani dedica l'appuntamento imprescindibile del #giornodellamemoria2021 ai ragazzi cui la pandemia da SARS-CoV… - AnCatDubh8 : RT @Focus_it: Furono un milione e mezzo i bambini uccisi dal nazifascismo. Alcuni di loro, come Liliana Segre, si sono salvati e sono diven… - magucha72 : RT @Focus_it: Furono un milione e mezzo i bambini uccisi dal nazifascismo. Alcuni di loro, come Liliana Segre, si sono salvati e sono diven… - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: Furono un milione e mezzo i bambini uccisi dal nazifascismo. Alcuni di loro, come Liliana Segre, si sono salvati e sono diven… - DebbyR96 : RT @Focus_it: Furono un milione e mezzo i bambini uccisi dal nazifascismo. Alcuni di loro, come Liliana Segre, si sono salvati e sono diven… -