Russia | Shubenkov respinge le accuse di doping | “Mai fatto uso di sostanze proibite”

Attraverso un post su Instagram, l'atleta russo Sergey Shubenkov è insorto contro l'accusa di doping nei suoi confronti. L'ostacolista di Barnaul ha spiegato di essere stato contattato dalla Athletics Integrity Unit, aggiungendo di non poter fornire troppi dettagli per ragioni legali. Shubenkov, inoltre, ha smentito categoricamente la sua positività al furosemide, rivelando di non aver mai fatto uso di sostanze vietate nell'arco della sua carriera. L'atleta classe 1990 rischia una lunga squalifica.

Attraverso un post su Instagram, l'atleta russo Sergey Shubenkov è insorto contro l'accusa di doping nei suoi confronti.

