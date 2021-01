Qualificazioni Europei Under 21 2023: sorteggiato il girone dell’Italia, rivali insidiose (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Nyon è andato in scena il sorteggio per le Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023 che si terranno in Georgia e Romania, che in quanto nazioni ospitanti hanno già il pass assicurato. Per gli altri quattordici posti saranno decisive le Qualificazioni e l’Italia di Nicolato è stata inserita nel girone F insieme ad avversarie insidiose quali Svezia, Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Le prime partite avranno luogo a marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Nyon è andato in scena il sorteggio per leagli21 delche si terranno in Georgia e Romania, che in quanto nazioni ospitanti hanno già il pass assicurato. Per gli altri quattordici posti saranno decisive lee l’Italia di Nicolato è stata inserita nelF insieme ad avversariequali Svezia, Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Le prime partite avranno luogo a marzo. SportFace.

sportface2016 : Qualificazioni #Europei #Under21 2023: sorteggiato il girone dell'Italia, rivali insidiose - RSIsport : ????? Svizzera in gruppo con l'Olanda per le qualificazioni all'Europeo U21 del 2023 #RSISport - SciabolataFFP : ?? Calciatore ad aver vinto più volte la Supercoppa italiana (7). ?? Calciatore con più presenze in Supercoppa ital… - PortieriFutsal : RT @aesc5: Oggi debutta la Nazionale Italiana Futsal nelle qualificazioni agli Europei 2022 in Olanda! Ore 18 a Podgorica contro il Montene… - aesc5 : Oggi debutta la Nazionale Italiana Futsal nelle qualificazioni agli Europei 2022 in Olanda! Ore 18 a Podgorica cont… -