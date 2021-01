Polonia | divieto quasi totale dell’aborto Nuova ondata di proteste

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Per una donna ininterrompere la gravidanza è diventatoimpossibile. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che già ad ottobre era intervenuta sulla questione, imponendo un, salvo stupro, incesto o pericolo di vita per la donna. Con la sentenza, lalegge vieta l’interruzione di gravidanza anche in caso di malformazione del feto. Nel Paese, la cui normativa sul tema era già tra le più stringenti d’Europa, circa il 98% degli aborti legali riguarda malformazioni del feto. La Corte si era pronunciata il 22 ottobre, ma l’entrata in vigore della legge si era bloccata a causa delle grandidi piazza e della mancanza delle motivazioni della sentenza. Presentate le motivazioni, il governo ha ...