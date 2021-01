Morbius, per Jared Leto è stato difficile perché "è vicino a chi sono io realmente" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Jared Leto ha confessato di essersi trovato in difficoltà col personaggio di Morbius perché non è abituato a interpretare ruoli così vicini a chi sia lui realmente. Jared Leto ha confessato che interpretare il vampiro vivente di Morbius sarebbe stata una prova difficile perché il personaggio è vicino a ciò che lui è davvero nella vita. Dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di vedere Morbius, cinecomic che espanderà lo Spider-Man Extenened Universe introducendo un nuovo villain. Parlando del personaggio, Jared Leto ha confessato a Variety: "Sarà un film grandioso, divertente e pieno di azione. Morbius è un medico brillante, un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha confessato di essersi trovato in difficoltà col personaggio dinon è abituato a interpretare ruoli così vicini a chi sia luiha confessato che interpretare il vampiro vivente disarebbe stata una provail personaggio èa ciò che lui è davvero nella vita. Dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di vedere, cinecomic che espanderà lo Spider-Man Extenened Universe introducendo un nuovo villain. Parlando del personaggio,ha confessato a Variety: "Sarà un film grandioso, divertente e pieno di azione.è un medico brillante, un ...

