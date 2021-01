Michele Guardì, retroscena su Barbara d’Urso, Amadeus e Volpe-Magalli (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'autore ed ideatore di alcuni dei programmi di maggior successo si è lasciato andare a commenti e dichiarazioni su alcuni volti noti dello spettacolo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'autore ed ideatore di alcuni dei programmi di maggior successo si è lasciato andare a commenti e dichiarazioni su alcuni volti noti dello spettacolo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ifederik1 : Michele Guardì su @carmelitadurso: “Io amo ricordare come lavoravamo insieme, adesso lei ha questa sua cifra che no… - TwocentsTweets : RT @fraversion: A giugno compie 78 anni, da 50 la tv è nella sua vita. La pensione può attendere? “Io non andrò mai in pensione, casomai in… - Ginko_21 : RT @GiusCandela: Ho intervistato Michele Guardì per il sito del Fatto Quotidiano. Non rilascia quasi mai interviste. E' uno dei papà della… - bubinoblog : MICHELE GUARDÌ: MAGALLI? SUPERSTITE DI UNA TV CHE STA SPARENDO. E SUGLI ASCOLTI DI ADRIANA VOLPE... - GiusCandela : RT @fraversion: A giugno compie 78 anni, da 50 la tv è nella sua vita. La pensione può attendere? “Io non andrò mai in pensione, casomai in… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Guardì Michelle Hunziker compleanno con tutti i suoi amori… tra sorprese e dediche dolcissime OGGI