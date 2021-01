Il 5G in Cina spinge l’iPhone 12: così Apple segna risultati da record (Di giovedì 28 gennaio 2021) Apple Store galleggiante Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)Oltre 100 miliardi di fatturato, il “contropiede” in Cina con il 5G e un utile in crescita del 29%: sono questi i punti principali di un trimestre da record per Apple. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono stati infatti i più redditizi nella storia dell’azienda fondata da Steve Jobs: 114,4 miliardi di dollari di vendite, miglior risultato di sempre, e profitti per 28,76 miliardi di dollari. Un altro record riguarda i 90,1 milioni di cellulari prodotti, numero mai raggiunto prima da un singolo vendor in tre mesi, secondo Idc. Come avviene dal 2016 (a eccezione del 2018), Apple si è confermata primo produttore nel cosiddetto “trimestre elle vacanze”, che per Cupertino vale il 30% di tutto l’anno. l’iPhone ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021)Store galleggiante Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)Oltre 100 miliardi di fatturato, il “contropiede” incon il 5G e un utile in crescita del 29%: sono questi i punti principali di un trimestre daper. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono stati infatti i più redditizi nella storia dell’azienda fondata da Steve Jobs: 114,4 miliardi di dollari di vendite, miglior risultato di sempre, e profitti per 28,76 miliardi di dollari. Un altroriguarda i 90,1 milioni di cellulari prodotti, numero mai raggiunto prima da un singolo vendor in tre mesi, secondo Idc. Come avviene dal 2016 (a eccezione del 2018),si è confermata primo produttore nel cosiddetto “trimestre elle vacanze”, che per Cupertino vale il 30% di tutto l’anno....

