Da Gentiloni a Fico, ecco la partita a scacchi della politica (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La Regina degli scacchi” è una delle serie di Netflix di maggior successo. È verosimilmente seguita anche dal mondo politico perché le dichiarazioni e gli “spifferi” sulle consultazioni in corso sembrano più relativi a una partita a scacchi che a una riflessione su come affrontare i seri problemi del Paese: dalla lotta alla pandemia al programma vaccinale, dal Pnrr (che deve essere rimesso a posto in tre-quattro settimane non in tre-quattro mesi) alle grandi riforme (giustizia, istruzione, Pubblica amministrazione, sanità). È naturale che l’opposizione sollevi problemi di contenuti e chieda che la squadra che è stata al timone in questi anni riconosca di essere arrivata al capolinea, là dove scendono tutti, a cominciare dal conducente. È anche naturale che Italia Viva dopo avere fatto da detonatore per la crisi, punti più sui ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La Regina degli” è una delle serie di Netflix di maggior successo. È verosimilmente seguita anche dal mondo politico perché le dichiarazioni e gli “spifferi” sulle consultazioni in corso sembrano più relativi a unache a una riflessione su come affrontare i seri problemi del Paese: dalla lotta alla pandemia al programma vaccinale, dal Pnrr (che deve essere rimesso a posto in tre-quattro settimane non in tre-quattro mesi) alle grandi riforme (giustizia, istruzione, Pubblica amministrazione, sanità). È naturale che l’opposizione sollevi problemi di contenuti e chieda che la squadra che è stata al timone in questi anni riconosca di essere arrivata al capolinea, là dove scendono tutti, a cominciare dal conducente. È anche naturale che Italia Viva dopo avere fatto da detonatore per la crisi, punti più sui ...

