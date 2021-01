Calciomercato Lazio: ufficiali le cessioni di Adekanye e Kiyine (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Lazio ha ufficializzato le cessioni di Kiyine e Adekanye: questi i due comunicati del club biancoceleste La Lazio ha ufficializzato le cessioni di Sofian Kiyine e Adekanye. Il primo va in prestito alla Salernitana, il secondo invece dal Cadiz si trasferirà sempre in prestito all’ADO Den Haag. «La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione» «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine all’U.S. Salernitana 1919». ? Comunicati ufficialiOmobolaji ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lahazzato ledi: questi i due comunicati del club biancoceleste Lahazzato ledi Sofian. Il primo va in prestito alla Salernitana, il secondo invece dal Cadiz si trasferirà sempre in prestito all’ADO Den Haag. «La S.S.rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeebdal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione» «La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofianall’U.S. Salernitana 1919». ? ComunicatiOmobolaji ...

