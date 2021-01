“BilBOlbul Continua” | oggi continua il ciclo di appuntamenti in streaming

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dietro le facciate tranquille di palazzine moderne, villette a schiera color pastello e cortili popolati da statue e nani da giardino, dietro al conservatorismo conformista dell’ordine come valore supremo si nasconde la facciata crudele di un quotidiano intriso di piccole e grandi meschinità, protagonisti un gruppo di ventenni che trascinano le proprie giornate anestetizzati da spritz, social network e relazioni disastrose: tra una festa di laurea e l’altra, Irene subisce il mobbing delle sue colleghe, Andrea viene maltrattato dalla fidanzata, Catia riceve continue attenzioni indesiderate. È Padovaland (Canicola) il fulminante graphic novel di esordio del giovanissimo Miguel Vila, protagonista dell’incontro di giovedì 28 gennaio alle ore 18.30 (sul sito www..net o sul canale YouTube della manifestazione) nell’ambito di “...

"Padovaland" dell'esordiente Miguel Vila presentato da Manuel Fior in streaming per, il ciclo dedicato ai migliori graphic novel del 2020 ...“PADOVALAND” Evento online sul sito di BilBOlbul, ore 18.30, link www.bilbolbul.net RANIERO PANZIERI E I “QUADERNI ROSSI” Evento online, ore 18, info https://www.facebook.com/mediateca.gateway/ Marco ...