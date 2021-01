Beautiful anticipazioni: Thomas fa il suo gioco ma finisce malissimo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Steffy stenta a credere che ancora una volta Hope possa ottenere quello che vuole e non riesce a capire come sia possibile che suo fratello, dopo tutto quello che è successo, possa accontentare la donna. Ma in questo strano gioco di scambi di favori e di ruoli, nulla è come sembra. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 gennaio 2021. Nella prossima puntata, vedremo quale sarà la nuova proposta di Thomas per Hope, pronto a fare il suo gioco…Ovviamente Thomas ancora una volta sfrutta il piccolo Douglas, dicendo a Hope che è lui che vuole vederla mentre Liam appare stufo di tutta questa situazione. Non ci resta che scoprire quello che accadrà, vi possiamo solo dire che la recente scoperta di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Steffy stenta a credere che ancora una volta Hope possa ottenere quello che vuole e non riesce a capire come sia possibile che suo fratello, dopo tutto quello che è successo, possa accontentare la donna. Ma in questo stranodi scambi di favori e di ruoli, nulla è come sembra. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 gennaio 2021. Nella prossima puntata, vedremo quale sarà la nuova proposta diper Hope, pronto a fare il suo…Ovviamenteancora una volta sfrutta il piccolo Douglas, dicendo a Hope che è lui che vuole vederla mentre Liam appare stufo di tutta questa situazione. Non ci resta che scoprire quello che accadrà, vi possiamo solo dire che la recente scoperta di ...

