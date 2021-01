Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 18:15 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Viabilità 27 GENNAIO 2021 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAAQMZIOEN Roma SUD SITUAZIONE ANALOGA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN INTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO SULLA Roma FIUMICINO DA OGGI E PER I PROSSIMI 35 GIORNI CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NELL’INTERO TRATTO A PARTIRE DALLA COLOMBO . LA CIRCOLazioNE E LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SARANNO DEVIATE CON PERCORSI ALTERNATIVI. MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI CHIUSA AL MOMENTO VIA CASILINA A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)27 GENNAIOORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAAQMZIOENSUD SITUAZIONE ANALOGA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN INTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO SULLAFIUMICINO DA OGGI E PER I PROSSIMI 35 GIORNI CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NELL’INTERO TRATTO A PARTIRE DALLA COLOMBO . LA CIRCONE E LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SARANNO DEVIATE CON PERCORSI ALTERNATIVI. MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI CHIUSA AL MOMENTO VIA CASILINA A ...

romamobilita : #Roma #viabilità Ardeatina, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via della Cornacchiole e via di… - romamobilita : #Roma #viabilità viale Marconi, code nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e il lungotevere San Paolo, in direzione lungotevere. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Casilina, tra via di Tor Bella Monaca e San Cesareo. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e via di Grottarossa -

