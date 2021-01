Verso le consultazioni, Marcucci: “Non c’è un Conte a tutti i costi”. Renzi: “Al Quirinale senza pregiudizi” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, Marcucci (Pd) su Conte: “Io dico che ci deve guidare il buonsenso. Non c’è un nome a tutti i costi”. ROMA – Prima crepe nel Partito Democratico dopo le dimissioni del presidente del Consiglio. Il Nazareno è pronto ad indicare la strada di un terzo esecutivo con lo stesso premier. Una posizione condivisa in parte da Marcucci che su Conte, riportato da La Repubblica, dice: “Per noi l’ipotesi sul campo è di continuare con questa maggioranza. Vedremo le indicazioni degli altri partiti e quello che dirà il presidente della Repubblica“. Da parte del capogruppo al Senato nessuna chiusura ad altre possibilità oltre questa maggioranza: “Io dico che non c’è un Conte a tutti i costi. Deve guidarci il buonsenso e ad oggi la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo,(Pd) su: “Io dico che ci deve guidare il buonsenso. Non c’è un nome a”. ROMA – Prima crepe nel Partito Democratico dopo le dimissioni del presidente del Consiglio. Il Nazareno è pronto ad indicare la strada di un terzo esecutivo con lo stesso premier. Una posizione condivisa in parte dache su, riportato da La Repubblica, dice: “Per noi l’ipotesi sul campo è di continuare con questa maggioranza. Vedremo le indicazioni degli altri partiti e quello che dirà il presidente della Repubblica“. Da parte del capogruppo al Senato nessuna chiusura ad altre possibilità oltre questa maggioranza: “Io dico che non c’è un. Deve guidarci il buonsenso e ad oggi la ...

redin20righe : Messo da parte il #Conte 2 si preannuncia come un percorso a ostacoli quello verso il Conte 3. La sola certezza son… - caimano65 : Di questi tempi chiacchierano proprio tutti i becchini della politica..........pur di mantenere un posto! Governo,… - SmorfiaDigitale : Governo, diretta. Conte si dimesso. De Falco: verso accordo per gruppo. Salvini ... - Gingerly116027 : Andare verso destra sarebbe un grosso errore. Ci vuole unione di intenti fra tutti i partiti per salvare ciò che re… - bizcommunityit : #governo, diretta. Conte si è dimesso. De Falco: verso accordo per gruppo. Salvini e Meloni: «No al ter». Consultaz… -