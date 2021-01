Venezia, un’area ad altissimo rischio meteo estremo, i Tornado. Le vittime. I danni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La splendida Venezia sorge in Laguna Veneta, e se all’apparenza è una tranquilla città di mare che ha conquistato l’allora mezzo Mondo conosciuto con la sua Repubblica, non gode di un clima così favorevole. Per oltre sei mesi all’anno è a rischio allagamenti per effetto dell’alta marea. Inoltre, con l’aumento di altezza del livello marino previsto per i prossimi decenni, la città rischia di annegare senza l’utilizzo di barriere protettive. Ma Venezia ogni anno viene interessata da violentissimi temporali che giungono dalla terraferma. In alcune circostanze si abbattono anche furiose grandinate. Ma a Venezia, immersa nel mare, non sono insolite le trombe marine, anche giganti, che la pongono a rischio per i venti di Tornado. A Venezia, l’11 settembre 1970, si scatenò ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La splendidasorge in Laguna Veneta, e se all’apparenza è una tranquilla città di mare che ha conquistato l’allora mezzo Mondo conosciuto con la sua Repubblica, non gode di un clima così favorevole. Per oltre sei mesi all’anno è aallagamenti per effetto dell’alta marea. Inoltre, con l’aumento di altezza del livello marino previsto per i prossimi decenni, la città rischia di annegare senza l’utilizzo di barriere protettive. Maogni anno viene interessata da violentissimi temporali che giungono dalla terraferma. In alcune circostanze si abbattono anche furiose grandinate. Ma a, immersa nel mare, non sono insolite le trombe marine, anche giganti, che la pongono aper i venti di. A, l’11 settembre 1970, si scatenò ...

