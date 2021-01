Vaccino Covid, l'11% di medici e infermieri in Lombardia si è rifiutato di farlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano 27 gennaio 2021 - Un operatore sanitario (medici e infermieri) su 10 non ha aderito alla fese 1 della vaccinazione. Lo ha reso noto il vicepresidente e assessore al welfare in Lombardia ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano 27 gennaio 2021 - Un operatore sanitario () su 10 non ha aderito alla fese 1 della vaccinazione. Lo ha reso noto il vicepresidente e assessore al welfare in...

MediasetTgcom24 : Al Bano: 'Vaccino per il Covid? Non so se c'è da fidarsi' #AlBano - SkyTG24 : 'Faremo 100 milioni di vaccini in 100 giorni', dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino anti #covid… - SkyTG24 : Covid, media tedeschi: vaccino AstraZeneca efficace all’8% su over 65. Azienda smentisce - infoitsalute : Portale Sanità Abruzzo e vaccino anti Covid, tutto più semplice - infoitsalute : Covid 19, l'Asp di Agrigento assicura: 'Tutti riceveranno la dose di richiamo del vaccino' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue ... Il Sole 24 ORE AstraZeneca, allarme bomba in centro produzione vaccino/ “Pacco sospetto”: evacuato

Allarme bomba, oggi, all’interno dell’impianto partner di AstraZeneca, nel Regno Unito, e che si occupa della produzione del vaccino anti-Covid. In seguito all’avvertimento, l’azienda ha provveduto a ...

Sanofi affiancherà Pfizer nella produzione di vaccini

Ansioso di partecipare ora alla guerra contro Covid, il laboratorio francese Sanofi ha stipulato un accordo con BioNTech, attraverso il quale Sanofi fornirà ...

Allarme bomba, oggi, all’interno dell’impianto partner di AstraZeneca, nel Regno Unito, e che si occupa della produzione del vaccino anti-Covid. In seguito all’avvertimento, l’azienda ha provveduto a ...Ansioso di partecipare ora alla guerra contro Covid, il laboratorio francese Sanofi ha stipulato un accordo con BioNTech, attraverso il quale Sanofi fornirà ...