UFFICIALE Musacchio è un nuovo calciatore della Lazio: il comunicato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mateo Musacchio è un nuovo calciatore della Lazio: ecco il comunicato della società biancoceleste sull’arrivo del difensore argentino Mateo Musacchio è un nuovo calciatore della Lazio. UFFICIALE il passaggio dal Milan in biancoceleste del difensore argentino che arriva alla corte di Simone Inzaghi a titolo definitivo. Ecco il comunicato della società. «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio dall’A.C. Milan». TUTTI I DETTAGLI SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mateoè un: ecco ilsocietà biancoceleste sull’arrivo del difensore argentino Mateoè unil passaggio dal Milan in biancoceleste del difensore argentino che arriva alla corte di Simone Inzaghi a titolo definitivo. Ecco ilsocietà. «La S.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive delMateo Pablodall’A.C. Milan». TUTTI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

