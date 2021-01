“Se vengo per la guerra vinco, vengo con un arsenale”: così parlava Cusimano, il ras dello Zen di Palermo che gestiva “il welfare mafioso” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Fratello o noi gli mettiamo la min…. in bocca a tanti o ci andiamo a sedere perché ora si è montato la testa e sicuramente lo dobbiamo struppiare (ferire, ndr)”. così parla Giuseppe Cusimano, lo stesso Cusimano che durante il primo lockdown distribuiva pacchi della spesa allo Zen, uno dei quartieri più poveri di Palermo, di cui lui, assieme a Francesco L’Abbate era diventato il capo mandamento, da quanto emerge dall’ultima operazione della procura di Palermo che ha portato ieri al fermo di 16 indagati per associazione mafiosa. Secondo le indagini dei carabinieri, il 31 agosto del 2017 Cusimano e L’Abbate erano andati al largo del porticciolo di Sferracavallo per un incontro con altri uomini d’onore: Giulio Caporrimo, Nunzio Serio e Sergio Serio. Un altro incontro era poi stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Fratello o noi gli mettiamo la min…. in bocca a tanti o ci andiamo a sedere perché ora si è montato la testa e sicuramente lo dobbiamo struppiare (ferire, ndr)”.parla Giuseppe, lo stessoche durante il primo lockdown distribuiva pacchi della spesa allo Zen, uno dei quartieri più poveri di, di cui lui, assieme a Francesco L’Abbate era diventato il capo mandamento, da quanto emerge dall’ultima operazione della procura diche ha portato ieri al fermo di 16 indagati per associazione mafiosa. Secondo le indagini dei carabinieri, il 31 agosto del 2017e L’Abbate erano andati al largo del porticciolo di Sferracavallo per un incontro con altri uomini d’onore: Giulio Caporrimo, Nunzio Serio e Sergio Serio. Un altro incontro era poi stato ...

