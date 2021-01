Sami Modiano ai ragazzi: “Attenti a chi nega e abbiate fiducia” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “E’ importante che i ragazzi sappiano quello che è successo. Il messaggio che voglio mandare loro oggi è: state attenti a chi vuole negare e abbiate fiducia nel futuro. Io non porto né odio né rancore, ma non voglio che i ragazzi di oggi vedano quanto hanno visto i miei occhi”. Lo ha detto Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, intervistato dalla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Il video del loro incontro è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Comunità e indirizzato a tutte le scuole d’Italia che non potranno partecipare a iniziative in presenza per il Giorno della Memoria. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “E’ importante che i ragazzi sappiano quello che è successo. Il messaggio che voglio mandare loro oggi è: state attenti a chi vuole negare e abbiate fiducia nel futuro. Io non porto né odio né rancore, ma non voglio che i ragazzi di oggi vedano quanto hanno visto i miei occhi”. Lo ha detto Sami Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, intervistato dalla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Il video del loro incontro è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Comunità e indirizzato a tutte le scuole d’Italia che non potranno partecipare a iniziative in presenza per il Giorno della Memoria.

