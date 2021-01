Quota 100, Salvini: “Ha salvato 360mila italiani”. Ma le domande accolte a fine 2020 sono 100mila in meno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Davvero Quota 100, lo scivolo che consente di andare in pensione un po’ prima con un assegno più leggero, ha “salvato 360mila italiani“? A sostenerlo è stato Matteo Salvini, che a Di Martedì ha tra l’altro lamentato che il governo Conte 2 ora dimissionario non ha “difeso” la misura sperimentale introdotta per tre anni a partire dal 2019 perché ha deciso che dopo il 2021 non verrà più rinnovata. In realtà l’uscita anticipata ha riscosso meno adesioni rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica al “Decretone” che l’ha istituita, stando al quale i nuovi pensionati con almeno 62 anni di età e 38 di contributi sarebbero stati nel 2020 oltre 300mila. Stando agli ultimi dati Inps ottenuti dalla Cgil, invece, a fine dicembre le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Davvero100, lo scivolo che consente di andare in pensione un po’ prima con un assegno più leggero, ha ““? A sostenerlo è stato Matteo, che a Di Martedì ha tra l’altro lamentato che il governo Conte 2 ora dimissionario non ha “difeso” la misura sperimentale introdotta per tre anni a partire dal 2019 perché ha deciso che dopo il 2021 non verrà più rinnovata. In realtà l’uscita anticipata ha riscossoadesioni rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica al “Decretone” che l’ha istituita, stando al quale i nuovi pensionati con al62 anni di età e 38 di contributi sarebbero stati neloltre 300mila. Stando agli ultimi dati Inps ottenuti dalla Cgil, invece, adicembre le ...

In pratica solo la BMW X7 M50d ha fatto meglio della britannica con i suoi 5,85 l/100 km (17,0 km/l), mentre la serie precedente della Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE (2014) si era fermata a quota 7 ...

