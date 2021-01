Pensione 1 settembre 2021 senza domanda di cessazione dal servizio, è possibile? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo in un caso è possibile accedere al pensionamento il 1 settembre 2021 senza aver presentato domanda di cessazione dal servizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo in un caso èaccedere al pensionamento il 1aver presentatodidal. L'articolo .

matteomariott10 : RT @ItaliaNewsYT: « Come si fa ad andare in pensione a 55 o a 60 anni? E' una cosa totalmente assurda!' Eppure la gente scende in piazza e… - ItaliaNewsYT : « Come si fa ad andare in pensione a 55 o a 60 anni? E' una cosa totalmente assurda!' Eppure la gente scende in pia… - bababruen : @rava2013 @jacopo_iacoboni solo se presieduto dalla Merkel che a settembre va in pensione - bababruen : @RiccardoDiofebi @jacopo_iacoboni @AlvisiConci @WomanWithPen Cottarelli, o uno come lui, potrebbe funzionare solo s… - MicheleSirago : @INPS_it età 61 il 2 settembre maturo 42 e 10 mesi quando vado al in pensione -