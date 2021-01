Ora serve discontinuità, via il premier (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale e conduttore di Matrix su Canale 5: che Italia sarà dopo il governo Conte bis? «Un Paese dove stanno per arrivare dall'Europa 209 miliardi grazie al Recovery ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale e conduttore di Matrix su Canale 5: che Italia sarà dopo il governo Conte bis? «Un Paese dove stanno per arrivare dall'Europa 209 miliardi grazie al Recovery ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - disinformatico : Le gioie della #Brexit. Ora che non ci sono più i vincoli imposti dall'UE, Mastercard alza le commissioni. Per que… - ilriformista : Il #Conte-ter non ha nessun senso. L’Italia ha bisogno di un governo e non darglielo davvero sarebbe da irresponsab… - paruinter1908 : RT @NicoSchira: Bozza d’intesa tra gli agenti di #LautaroMartinez e l’#Inter per il prolungamento del contratto con relativo aumento di sti… - chiccaditarant1 : RT @MelaniaClain: @MilkoSichinolfi Non si dice !!!! È terrorismo mediatico .... ora non serve far la guerra a Salvini, quella andava di mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora serve Conte. “Ora serve un governo di salvezza nazionale” La Stampa Calciomercato, ora c’è Cutrone a un passo dall'Udinese

Offerta per convincere il Wolverhampton e superare il Parma. Pozzo punta a rifare l’attacco con Llorente in arrivo da Napoli ...

Ma il premier non ha i voti le carte Fico o Franceschini

IL RETROSCENAROMA L'unica maggioranza che è riuscito per ora a mettere insieme Giuseppe Conte è quella di coloro che andranno al Quirinale, tra domani e dopo, e non lo indicheranno per ...

Offerta per convincere il Wolverhampton e superare il Parma. Pozzo punta a rifare l’attacco con Llorente in arrivo da Napoli ...IL RETROSCENAROMA L'unica maggioranza che è riuscito per ora a mettere insieme Giuseppe Conte è quella di coloro che andranno al Quirinale, tra domani e dopo, e non lo indicheranno per ...