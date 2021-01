Lino Guanciale “L’Allieva 4 si può fare anche senza Claudio Conforti, io sono il primo fan di CC” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lino Guanciale parla de L'Allieva 4 "senza Claudio Conforti è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)parla de L'Allieva 4 "è ...

Agenzia_Ansa : Parla @LinoGuanciale, ecco il mio Ricciardi tra mistero e crime #VIDEO #ANSA - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - kardiamoulwt : Ieri ho recuperato la puntata del commissario Ricciardi E ADORO Lino Guanciale maestrale come sempre e io sottoniss… - SurvivedShows : Dopo l’addio televisivo a Lino Guanciale, il futuro lavorativo di Alessandra Mastronardi è con Can Yaman, nella fic… - EnfantProdige : RT @fvnzioniamo: lino guanciale ha semplicemente detto “sono un antifascista” che dovrebbe essere scontato in quanto base della decenza uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Lino Guanciale, le 5+1 cose che forse non sapete Vanity Fair Italia Anticipazioni Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale: 'L'amore gli stravolgerà la vita'

Nel prime time del lunedì sera di Rai 1, lo scorso 25 gennaio ha debuttato la fiction Il Commissario Ricciardi che vede protagonista l'attore Lino Guanciale, nei panni di un commissario che ha il pote ...

Altamura, Cinzia Clemente sul set del bel commissario

ALTAMURA - Il talento dell’attrice altamurana Cinzia Clemente nella fiction «Il Commissario Ricciardi» diretta da Alessandro D’Alatri, che narra le inchieste di un introverso funzionario di Polizia, i ...

Nel prime time del lunedì sera di Rai 1, lo scorso 25 gennaio ha debuttato la fiction Il Commissario Ricciardi che vede protagonista l'attore Lino Guanciale, nei panni di un commissario che ha il pote ...ALTAMURA - Il talento dell’attrice altamurana Cinzia Clemente nella fiction «Il Commissario Ricciardi» diretta da Alessandro D’Alatri, che narra le inchieste di un introverso funzionario di Polizia, i ...