Il sindaco Appendino condannata ad 1 anno e 6 mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I fatti risalgono al giugno 2017, quando in piazza San Carlo, tre persone rimasero uccise nella calca scaturita da un'ondata di panico. Chiara Appendino (Facebook)"Lesioni, disastro e omicidio colposi per i fatti del 3 giugno 2017?. Queste le accusa per il sindaco di Torino, Chiara Appendino. I fatti, si riferiscono alla sera della finale di Champions League, tra Juventus e Real Madrid. In quell'occasione, a Torino, in Piazza San Carlo, fu installato un maxischermo per consentire a tutti di seguire la gara e tifare insieme per i bianconeri, che alla fine però uscirono sconfitti dalla gara contro i bianchi di Madrid. Ad un certo punto, un'ondata di panico, generò una enorme calca che portò alla morte di tre persone, ed al ferimento di più di mille tifosi, accorsi li per l'occasione. 1 anno e sei ...

