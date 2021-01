Il capo di AstraZeneca dice che «non c’è alcun obbligo verso l’Ue»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è stata accusata dal commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, di trattare l’Italia e i Paesi Ue come «poveracci» nelle consegne del vaccino di Oxford che venerdì 29 gennaio dovrebbe essere approvato dall’Agenzia del Farmaco europea (Ema). E anche minacciata di «cause legali» dal presidente del Consiglio italiano italiano Giuseppe Conte dopo l’annuncio della riduzione della consegna delle dosi del 60% nel primo trimestre 2021 (il che significherebbe che nel nostro Paese verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni). Ma anche dalsono arrivate le accuse di scarsa trasparenza e di reticenza sui motivi dei ritardi nella consegna di complessive 300 milioni di dosi nei prossimi mesi. Ora, dopo tanti silenzi e no comment,risponde attrauna intervista ...

Investire su un vaccino fatto in Italia per potere essere indipendenti il più possibile nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Complici i ritardi ...Questione di fiducia. Ce n'è poca, in Europa, verso le case farmaceutiche, dopo il calo delle forniture. Ce n'è poca in una fine vicina della fase acuta della pandemia, e il lockdown nazionale diventa ...