I parlamentari 5Stelle processano i loro ministri: «Hanno fallito». Crimi finisce nei guai

La nostra squadra ha fallito. L'ammissione è dura. Ma necessaria mentre la rabbia cresce. Nel giorno più brutto per loro, nel giorno dell'addio – forse provvisorio – di Conte, i 5Stelle si azzuffano. E i parlamentari attaccano i colleghi a Palazzo Chigi. E se la prendono con il mancato coinvolgimento. Nelle chat circolare sospetti sui 'contiani'. Che starebbero lavorando solo per se stessi, per rientrare in pista nel nuovo governo. Grillini spaccati. Si apre il processo ai ministri Nelle ore che precedono la riunione di deputati e senatore è tutto un correre di accuse pesanti. I ministri Hanno sbagliato tutto. E il reggente Crimi viene processato. Lui prova a reggere. "Senza di noi non c'è nessun governo. Dobbiamo essere fermi nell'indicare la ...

In un sistema parlamentare come il nostro se non hai la maggioranza ... Ma sappiamo che anche all'interno dei 5 stelle c'è grande perplessità e tanta divisione. Dovranno trattare con Berlusconi invece ...

