FVG “rosso scuro” Fedriga | “non accadrà”

Il Friuli Venezia Giulia a rischio 'rosso scuro' nella mappa del contagio dell'Ue "mi sembra una cosa molto aleatoria, che non accadrà. Già i dati di questa settimana mostreranno che saremo sotto i famosi 500 per 100 mila abitanti". Inoltre, "questo tipo di parametro, che abbiamo abolito per il calcolo delle nuove zone in Italia, cioè l'incidenza dei contagi su 100 mila abitanti, è sbagliato perché penalizza i territori che fanno più tamponi". Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di una cerimonia a Trieste. "Noi siamo la regione che in proporzione fa più tamponi molecolari, quelli più affidabili secondo i nostri esperti – ha ribadito – e quindi è chiaro che più tamponi si fanno più positivi si trovano e quindi l'incidenza è maggiore. Ma noi dobbiamo premiare chi fa più tamponi, non penalizzarlo".

