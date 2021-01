Disabili torturati per ottenere like sui social network (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ragazzi torturati per il gusto di postare le immagini sui social e sperare di essere notati. In tre fermati dalle forze dell’ordine. Il macabro gioco dei social, la possibilità di essere notati, di essere premiati con un like in più. A cosa si è disposti oggi pur di farsi strada tra i vicoli troppo spesso bui e senza morale dei social network? In tanti, negli ultimi tempi sono li a chiederselo, e purtroppo, troppe volte, i fatti, la cronaca, racconta di flotte di ragazzi e non, disposti a tutto pur di apparire, di farsi scorgere all’interno di questo o quell’altro social network. Disposti a tutto, letteralmente a tutto. Tre uomini, di 27, 24 e 37 anni, sono accusati di tortura, sequestro di persona, violenze e sevizie, oltre che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ragazziper il gusto di postare le immagini suie sperare di essere notati. In tre fermati dalle forze dell’ordine. Il macabro gioco dei, la possibilità di essere notati, di essere premiati con unin più. A cosa si è disposti oggi pur di farsi strada tra i vicoli troppo spesso bui e senza morale dei? In tanti, negli ultimi tempi sono li a chiederselo, e purtroppo, troppe volte, i fatti, la cronaca, racconta di flotte di ragazzi e non, disposti a tutto pur di apparire, di farsi scorgere all’interno di questo o quell’altro. Disposti a tutto, letteralmente a tutto. Tre uomini, di 27, 24 e 37 anni, sono accusati di tortura, sequestro di persona, violenze e sevizie, oltre che ...

rep_palermo : Agrigento, disabili torturati: i video sui social, tre fermi [aggiornamento delle 15:06] - xenonian1 : RT @VivianaDesio: Bambini misurati, catalogati, picchiati, torturati Sofferenze terribili e esperimenti criminali Toglievano loro pezzi ch… - ediemilia : RT @AllaMeta: Ieri erano ebrei, disabili, omosessuali, rom e sinti ad essere deportati, torturati e uccisi. Oggi sono i migranti in #Bosnia… - idapat62 : RT @AllaMeta: Ieri erano ebrei, disabili, omosessuali, rom e sinti ad essere deportati, torturati e uccisi. Oggi sono i migranti in #Bosnia… - Bulla_Adriano : RT @AllaMeta: Ieri erano ebrei, disabili, omosessuali, rom e sinti ad essere deportati, torturati e uccisi. Oggi sono i migranti in #Bosnia… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili torturati Disabili torturati in strada e derisi sui social, l'arcivescovo: "Non accada mai più" AgrigentoNotizie Disabili torturati per ottenere like sui social network

Non è da escludere che altre persone siano convolte negli atti di sequestro e tortura ai disabili vittime del folle gioco del gruppo. In alcuni casi, le vittime venivano minacciata per impedire che ...

Giornata della Memoria: 3 Serie TV per non dimenticare i drammi dell'Olocausto

Oggi si commemora la Giornata della Memoria e noi vi consigliamo 3 serie televisive che non dovete assolutamente perdere per comprendere meglio la storia.

Non è da escludere che altre persone siano convolte negli atti di sequestro e tortura ai disabili vittime del folle gioco del gruppo. In alcuni casi, le vittime venivano minacciata per impedire che ...Oggi si commemora la Giornata della Memoria e noi vi consigliamo 3 serie televisive che non dovete assolutamente perdere per comprendere meglio la storia.