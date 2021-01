“Deve farlo per loro”. Andrea Zenga al GF Vip e per la prima volta mamma Roberta parla dell’ex marito: cosa rivela su Walter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Walter Zenga, dopo i figli parla Roberta Termali. Non può che stare al fianco dei figli Nicolò e Andrea. Dopo le affermazioni rilasciate prima dal 27enne e poi dal 31enne su quel rapporto con il padre fatto di assenza e di abbandono, anche Roberta decide di prendere parola avanti a tutti. La confessione sull’ex marito e poi un appello che la donna non può più tacere. Anche la 56enne ha qualcosa a dire all’ex marito, Walter Zenga, padre assente nella vita dei loro due figli. Un’assenza sofferta e una storia d’amore finita ormai 24 anni fa, che Roberta spiega con parole dirette a favore di Nicolò e Andrea. La donna parla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021), dopo i figliTermali. Non può che stare al fianco dei figli Nicolò e. Dopo le affermazioni rilasciatedal 27enne e poi dal 31enne su quel rapporto con il padre fatto di assenza e di abbandono, anchedecide di prendere parola avanti a tutti. La confessione sull’exe poi un appello che la donna non può più tacere. Anche la 56enne ha quala dire all’ex, padre assente nella vita deidue figli. Un’assenza sofferta e una storia d’amore finita ormai 24 anni fa, chespiega con parole dirette a favore di Nicolò e. La donna...

Ultime Notizie dalla rete : Deve farlo Contestazione disciplinare: il principio di tempestività Altalex Giornata della Memoria, Mattarella premia gli studenti: «Ricordare la Shoah un dovere di umanità e civiltà»

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria: viene ricordato il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa ...

Gino Bartali il "Giusto". A lui e alla sua cantina Giorgio Goldenberg deve la vita

Al tempo delle persecuzioni il giovane ebreo fiumano era in fuga assieme alla sorellina e ai genitori. Il campione nazionale diede loro la speranza, e non ...

