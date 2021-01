De Luca e Bertagnoli lanciano il Chievo, al Cittadella non basta Pavan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Chievo si aggiudica il recupero col Cittadella e si lancia in piena zona playoff ( sesto posto, 32 punti ), ad un punto proprio dai granata. Decisivi De Luca nel primo tempo e Bertagnoli nel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilsi aggiudica il recupero cole si lancia in piena zona playoff ( sesto posto, 32 punti ), ad un punto proprio dai granata. Decisivi Denel primo tempo enel ...

sportli26181512 : Chievo-Cittadella 2-1: Nella partita valevole per la quindicesima giornata della Serie B, la sfida tra Chievo e Cit… - sportli26181512 : De Luca e Bertagnoli lanciano il Chievo, al Cittadella non basta Pavan: De Luca e Bertagnoli lanciano il Chievo, al… - Gazzetta_it : #SerieB: De Luca e Bertagnoli lanciano il #Chievo. al #Cittadella non basta Pavan. #CHICIT - sportli26181512 : Chievo, 2-1 al Cittadella e sesto posto: scavalcato il Lecce: Nel recupero della sfida che si doveva disputare un m… - sportface2016 : #SerieB 2020/2021, il #Chievo soffre ma batte il #Cittadella nel recupero della quindicesima giornata -