Crisi di governo, Pd compatto su Conte. Di Maio: «Vogliono mettermi contro l'ex premier». In corso le consultazioni – La diretta

Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni, ora il timone della Crisi passa al Quirinale. Sono cominciate le consultazioni con il presidente della repubblica Sergio Mattarella, mentre fuori dal Colle i partiti cercano di mettere in piedi una strategia condivisa prima di doversi presentare davanti al Capo dello Stato. Ieri, il presidente del Consiglio, nel suo appello lanciato su Facebook, ha guardato a un governo di «salvezza nazionale» per risolvere la Crisi aperta da Italia Viva. Con il ritiro delle sue ministre, e dell'appoggio al Senato, il premier è alla ricerca di almeno 12-15 responsabili per poter arrivare a un Conte ter. Fico: «Al lavoro per il bene del Paese» Anche il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

