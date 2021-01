Crisi di governo, complottisti e transfughi: ecco l?armata dei «responsabili» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Farò di voi un?armata veloce et ardita, che sia veltro e lione al tempo istesso!». Una delle più celebri battute del film di Mario Monicelli, «L?armata... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Farò di voi un?armata veloce et ardita, che sia veltro e lione al tempo istesso!». Una delle più celebri battute del film di Mario Monicelli, «L?armata...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - balduroberto : Questo è il PD Crisi di governo, l'errore (non previsto) è del Pd. E ne pagheremo tutti le conseguenze - Il Fatto Q… - raffyraffy1973 : RT @GuidoCrosetto: @MassimGiannini Il cdx non governa da 10 anni. L’attuale crisi politica non ha nulla a che fare con il cdx. Gli anti eur… -