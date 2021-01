Covid, ultime notizie. Astrazeneca respinge accuse Ue: "Non violiamo contratto". LIVE (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La casa farmaceutica assicura: "E' falso che stiamo dirottando fiale verso altri Paesi a scapito dell'Unione". In Abruzzo rilevati tre casi di positività al Covid con variante brasiliana. Negli Usa Biden annuncia l'intenzione di ordinare ulteriori 200 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La casa farmaceutica assicura: "E' falso che stiamo dirottando fiale verso altri Paesi a scapito dell'Unione". In Abruzzo rilevati tre casi di positività alcon variante brasiliana. Negli Usa Biden annuncia l'intenzione di ordinare ulteriori 200 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna

Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia 10.593 #positivi e 541 #vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 257.034 test, il tasso di positi… - Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - VTrend_it : Ecco i numeri di oggi anticipati dal presidente Giani - Italia_Notizie : Mosca, il sindaco annulla quasi tutte le restrizioni Covid: torna tutto come prima -