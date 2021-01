'Citofonata' di Salvini a Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti per droga sono stati eseguiti dai carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna, che un anno fa fu teatro della "Citofonata" di Matteo Salvini a casa di un ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti persono stati eseguiti dai carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a, che un anno fa fu teatro della "" di Matteoa casa di un ...

MediasetTgcom24 : Bologna, droga: arrestati genitori ragazzo 'citofonata' Salvini #bologna - lampo62 : RT @RadioSavana: Ricordate la citofonata di Salvini a Bologna? Arrestato tunisino (padre del ragazzo) per possesso di cocaina, marijuana, h… - maxxsilo : RT @PersempreNadia: Ma pensa te ... Salvini sbagliò citofono? Andate a quel paese idioti! Attendo se non le scuse almeno il silenzio di chi… - QuestoTizio : RT @RadioSavana: Ricordate la citofonata di Salvini a Bologna? Arrestato tunisino (padre del ragazzo) per possesso di cocaina, marijuana, h… - asusual01 : RT @RadioSavana: Ricordate la citofonata di Salvini a Bologna? Arrestato tunisino (padre del ragazzo) per possesso di cocaina, marijuana, h… -