Atalanta-Lazio, Acerbi fa Immobile: suo il gol del 2-1. Poi il pari di Malinovskyi (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Che show al Gewiss Stadium per il quarto di finale di Coppa Italia. Basta mezz'ora alla Lazio per rimontare l'Atalanta. Dopo l'1-0 di Djimsiti, si è scatenata la squadra biancoceleste che ha trovato le reti dell'1-1 e del 2-1 con Muriqi e Acerbi. La rete più bella è proprio quella del difensore centrale – già uomo assist per l'1-1 dell'ex Fenerbahce. L'ex Sassuolo fa tutto da solo: anticipo secco su Pessina, incursione in area e conclusione vincente. Ma l'Atalanta è viva. Lo dimostra con Malinovskyi che sfrutta un assist di Muriel per depositare in rete. SportFace.

