UOMINI E DONNE anticipazioni: GEMMA, per Maurizio lei è solo un’amica (Di martedì 26 gennaio 2021) Anche oggi UOMINI e DONNE promette di regalare ai propri telespettatori numerose peripezie che daranno adito a nuovi intrighi e pettegolezzi. Al centro della scena vedremo per quasi tutta la puntata GEMMA, la quale alla fine della scorsa registrazione era stata consolata da Maurizio illudendosi che il Guerci avesse intenzione di riprendere la relazione. Purtroppo in studio i sogni della donna vengono bruscamente spezzati dalle parole del cavaliere, che sottolineerà di non provare più i sentimenti di prima per la Galgani, da lui ritenuta adesso solo un’amica. La dama piemontese avrà dei dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando addirittura a pensare che abbia deciso di interrompere la conoscenza a causa di giudizi esterni legati alla differenza d’età. Ovviamente questo teatrino non ... Leggi su tvsoap (Di martedì 26 gennaio 2021) Anche oggipromette di regalare ai propri telespettatori numerose peripezie che daranno adito a nuovi intrighi e pettegolezzi. Al centro della scena vedremo per quasi tutta la puntata, la quale alla fine della scorsa registrazione era stata consolata dailludendosi che il Guerci avesse intenzione di riprendere la relazione. Purtroppo in studio i sogni della donna vengono bruscamente spezzati dalle parole del cavaliere, che sottolineerà di non provare più i sentimenti di prima per la Galgani, da lui ritenuta adesso. La dama piemontese avrà dei dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando addirittura a pensare che abbia deciso di interrompere la conoscenza a causa di giudizi esterni legati alla differenza d’età. Ovviamente questo teatrino non ...

