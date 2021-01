Udinese, Lasagna saluta e va al Verona: “Orgoglioso di aver giocato per i friulani” (Di martedì 26 gennaio 2021) Kevin Lasagna ha sostenuto le visite mediche con il Verona ed è pronto a firmare il contratto con l’Hellas. L’attaccante lascia così l’Udinese dopo alcune stagioni da protagonista e la fascia da capitano indossata a più riprese, e ci tiene a salutare il club friulano con un post su Instagram: “Grazie Udine. Città che mi ha accolto fin da subito, nella quale sono cresciuto e dove ho messo le basi della mia famiglia. Ho cercato di ricambiare l’affetto ricevuto dando sempre tutto in campo con questa maglia. Anni intensi di battaglie, emozioni e obiettivi raggiunti, tutti insieme… grazie al vostro supporto. aver rappresentato la storica società bianconera e aver potuto indossare la fascia da capitano è stato per me motivo di grande orgoglio. Grazie”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Kevinha sostenuto le visite mediche con iled è pronto a firmare il contratto con l’Hellas. L’attaccante lascia così l’dopo alcune stagioni da protagonista e la fascia da capitano indossata a più riprese, e ci tiene are il club friulano con un post su Instagram: “Grazie Udine. Città che mi ha accolto fin da subito, nella quale sono cresciuto e dove ho messo le basi della mia famiglia. Ho cercato di ricambiare l’affetto ricevuto dando sempre tutto in campo con questa maglia. Anni intensi di battaglie, emozioni e obiettivi raggiunti, tutti insieme… grazie al vostro supporto.rappresentato la storica società bianconera epotuto indossare la fascia da capitano è stato per me motivo di grande orgoglio. Grazie”. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | #Verona, fatta per #Lasagna dall'#Udinese: i dettagli dell'operazione - TuttoHellasVer1 : Lasagna: messaggio di saluti all'Udinese - sportface2016 : #Udinese, Kevin #Lasagna saluta e va al Verona: 'Orgoglioso di aver giocato per i friulani' - FabianGllava : Oltre a Patrick #Cutrone l’#Udinese si rinforza, in arrivo Fernando #Llorente. Il giocatore ex #Napoli e #Juventus… - MonicaTox69 : Lasagna: 'GRAZIE UDINE' - -