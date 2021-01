Song Yoo-Jung trovata morta. Cosa succede nel mondo dello spettacolo coreano, tra morti sospette e ipotesi di suicidio (Di martedì 26 gennaio 2021) Una lunga e preoccupante lista di suicidi nel mondo dello spettacolo in Corea, una lista alla quale potrebbe aggiungersi un nuovo nome: Song Yoo-Jung, attrice sudcoreana scomparsa sabato 23 gennaio a soli 26 anni. Una notizia confermata dalla sua agenzia, la Sublime Artist Agency, e ovviamente rimbalzata sui media locali. La causa del decesso non è ancora stata rivelata, diverse fonti in Corea avevano riportato inizialmente l’ipotesi del suicidio, articoli che sarebbero stati successivamente modificati. Dopo il funerale tenutosi alla filiale di Gangnam del Seoul Medical Center, ieri pomeriggio si è tenuto il corteo funebre dell’attrice. Gli inizi come modella per aziende di cosmetici poi il passaggio alla recitazione nel 2013 con numerose esperienze di successo (Make ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Una lunga e preoccupante lista di suicidi nelin Corea, una lista alla quale potrebbe aggiungersi un nuovo nome:Yoo-, attrice sudcoreana scomparsa sabato 23 gennaio a soli 26 anni. Una notizia confermata dalla sua agenzia, la Sublime Artist Agency, e ovviamente rimbalzata sui media locali. La causa del decesso non è ancora stata rivelata, diverse fonti in Corea avevano riportato inizialmente l’del, articoli che sarebbero stati successivamente modificati. Dopo il funerale tenutosi alla filiale di Gangnam del Seoul Medical Center, ieri pomeriggio si è tenuto il corteo funebre dell’attrice. Gli inizi come modella per aziende di cosmetici poi il passaggio alla recitazione nel 2013 con numerose esperienze di successo (Make ...

