Sanremo 2021, Giorgia e Ornella Vanoni super ospiti di Amadeus (Di martedì 26 gennaio 2021) Amadeus ha le idee ben chiare: per questo nuovo Festival di Sanremo, accoglierà sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Dopo aver annunciato i concorrenti in gara, si va pian piano delineando il cast formato dalle sue co-conduttrici e dai super ospiti che presenzieranno al teatro Ariston. Nelle ultime settimane, il Festival di Sanremo 2021 è sotto le luci dei riflettori: si è molto parlato non solo delle criticità di questa edizione così particolare, come ad esempio la necessità di rinunciare al pubblico e di far ricorso a figuranti, ma anche dei moltissimi volti noti che arricchiranno la kermesse canora. Abbiamo già visto chi saranno i big in gara e le nuove proposte che affronteranno la dura sfida sul palco dell'Ariston, mentre solo nelle scorse ore è arrivata la ...

