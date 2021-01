Roma. Prima le minacce, poi le aggressioni e le rapine: è caccia al rapinatore senza mascherina (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono trascorsi pochi giorni ma lui, “il ragazzo con i capelli ricci e senza mascherina“, continua imperterrito la sua “attività” seminando il panico in zona Monti Tiburtini. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: il malvivente punta la vittima, le chiede se può prestargli dei soldi e poi la deruba e fugge. Il primo episodio risale al 21 gennaio scorso, quando una donna davanti il parco giochi Pavolandia, in via Filippo Meda, è stata Prima avvicinata con una scusa, poi minacciata e derubata. Ora, l’ultimo episodio in ordine di tempo, risale a ieri pomeriggio, intorno alle 16.45, sempre nei pressi del mercato Meda: anche in questo caso, una donna è stata avvicinata da un “ragazzo con i capelli ricci senza mascherina” che le ha chiesto dei soldi per poi aggredirla e rapinarla. Sui social è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono trascorsi pochi giorni ma lui, “il ragazzo con i capelli ricci e“, continua imperterrito la sua “attività” seminando il panico in zona Monti Tiburtini. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: il malvivente punta la vittima, le chiede se può prestargli dei soldi e poi la deruba e fugge. Il primo episodio risale al 21 gennaio scorso, quando una donna davanti il parco giochi Pavolandia, in via Filippo Meda, è stataavvicinata con una scusa, poi minacciata e derubata. Ora, l’ultimo episodio in ordine di tempo, risale a ieri pomeriggio, intorno alle 16.45, sempre nei pressi del mercato Meda: anche in questo caso, una donna è stata avvicinata da un “ragazzo con i capelli ricci” che le ha chiesto dei soldi per poi aggredirla e rapinarla. Sui social è ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Prima Roma, prima occupazione degli studenti al liceo Kant Il Manifesto Roma e Lazio verso la zona gialla, ecco quando le regole saranno meno stringenti

L'ultimo monitoraggio dell'ISS ha rilevato, per la prima volta dopo settimane, un indice Rt medio che in Italia è sceso sotto all'uno. Ecco perché il ritorno in zona gialla potrebbe esserci già domeni ...

Roma: piantato il primo clone di Platanus Orientalis a Villa Borghese

Il gruppo dei platani di Villa Borghese rientra nell’elenco degli Alberi Monumentali della Regione Lazio ed essendo un unicum dal punto di vista botanico ...

L'ultimo monitoraggio dell'ISS ha rilevato, per la prima volta dopo settimane, un indice Rt medio che in Italia è sceso sotto all'uno. Ecco perché il ritorno in zona gialla potrebbe esserci già domeni ...Il gruppo dei platani di Villa Borghese rientra nell'elenco degli Alberi Monumentali della Regione Lazio ed essendo un unicum dal punto di vista botanico ...