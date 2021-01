Roberta Siragusa, dei video incastrano il fidanzato: “Quella è la sua auto” (Di martedì 26 gennaio 2021) Omicidio Roberta Siragusa, gli inquirenti sono entrati in possesso di alcune riprese dalle telecamere di sicurezza. E ci sono altri indizi contro il fidanzato della vittima, Pietro Morreale. Pietro Morreale risulta formalmente indagato per la morte della sua giovanissima fidanzata, Roberta Siragusa. Il 19enne si era presentato in caserma dai carabinieri a Caccamo, in provincia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Omicidio, gli inquirenti sono entrati in possesso di alcune riprese dalle telecamere di sicurezza. E ci sono altri indizi contro ildella vittima, Pietro Morreale. Pietro Morreale risulta formalmente indagato per la morte della sua giovanissima fidanzata,. Il 19enne si era presentato in caserma dai carabinieri a Caccamo, in provincia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AlleCaroni : RT @nonunadimeno: Morire di #femminicidio a 17 anni è inconcepibile. È il segno che tutto deve ancora essere cambiato. Siamo tutt? coinvolt… - rassegnastampa : Pietro Morreale, il fidanzato, fermato per la morte di Roberta Siragusa - infoitinterno : Palermo, i genitori di Roberta Siragusa: «Volevamo bene a Pietro e lui l'ha uccisa». E forse non era solo - otbxary : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - alebarm58 : RT @nonunadimeno: Morire di #femminicidio a 17 anni è inconcepibile. È il segno che tutto deve ancora essere cambiato. Siamo tutt? coinvolt… -