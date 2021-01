Quirinale, via alle consultazioni: iniziano Casellati e Fico, ultimo il M5S (Di martedì 26 gennaio 2021) Le consultazioni al Quirinale inizieranno mercoledì pomeriggio con i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico , e andranno poi avanti fino al pomeriggio di venerdì. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Lealinizieranno mercoledì pomeriggio con i presidenti di Senato e Camera, Elisabettae Roberto, e andranno poi avanti fino al pomeriggio di venerdì. Lo ...

MediasetTgcom24 : Conte rassegna dimissioni, Quirinale: via alle consultazioni da mercoledì #dimissioniconte - Corriere : #crisigoverno, le principali notizie di oggi ?? Il premier #Conte si è dimesso: al via domani pomeriggio le consult… - LaStampa : ?? Conte al Quirinale per rassegnare le dimissioni - Chiaraema1 : RT @anto_galli4: Ma che Dio ti MALEDICA!!! Ma che cazzo me ne frega dell'europa.....sei PAGATO PER PENSARE ALL'ITALIA!!!! Brutta ??!!!Conte:… - JunipersV : RT @avatar1dory: Tre giorni: manco fosse l'agonia di Cristo con conseguente Pasqua .2 – Matteo 26:30-45 -